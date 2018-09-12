Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» будет предоставлять социальные услуги. Об этом рассказал в интервью «Известиям» глава национального почтового оператора Николай Подгузов.

Почтальоны смогут проводить первичную медицинскую диагностику состояния здоровья граждан и передавать полученную информацию в медицинские учреждения, выполняя таким образом функции социального работника.

«…такого рода услуги, особенно в сельских территориях, думаю, будут востребованы и решат задачи повышения качества жизни населения», — заметил Николай Подгузов.

Глава предприятия уточнил, что пилотирование такого рода проектов уже началось в ряде регионов. Новгородские почтальоны уже прошли краткий, но емкий курс обучения медицинскому делу.

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