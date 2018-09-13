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Россияне стали лидерами на ЧМ по пожарно-прикладному спорту

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Фото: 86.mchs.gov.ru
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Российские спортсмены лидируют в общекомандном зачете и среди мужчин, и среди женщин на чемпионате мира по пожарно-прикладному спорту, проходящем в Банске-Бистрице (Словакия).

В первый день чемпионата проходило состязание в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, сообщает пресс-служба МЧС. Лучшим среди мужчин стал россиянин Владимир Сидоренко (12,78 сек.). Среди женщин также победили россиянки. Екатерина Чендакова в полуфинале установила мировой рекорд — 6,86 сек.

В следующие дни соревнований участникам предстоит пройти 100-метровую полосу препятствий, пожарную эстафету 4х100, а также соревнования по двоеборью и боевому развертыванию.

В январе курские спортсмены завоевали золото на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди команд ЦФО. Второе место заняли калужане, третье — брянцы.

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