Прямой эфир

Генпрокуратура запустит канал с эксклюзивным видеоконтентом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокуратура России запустит новый информационно-коммуникативный сервис «Эфир». Он начнет работу 1 октября.

«Эфир» — это микс интерактивной live-трансляции и стримингового канала, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru. Он предлагает эксклюзивный видеоконтент, а также актуальные новости и аналитику от органов прокуратуры. Кроме того, сервис представит ответы на вопросы зрителей в интерактивном чате и в форме ответов на телефонные звонки.

В ведомстве считают, что новинка поможет гражданам пересмотреть процесс коммуникации с Генпрокуратурой, и рассчитывают, что часть вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме.

«Что не менее важно, этот сервис станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе», — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Генпрокуратура выявила нарушения в научно-технической библиотеке России
В Google отреагировали на предупреждение Генпрокуратуры РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017