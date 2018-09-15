Генпрокуратура запустит канал с эксклюзивным видеоконтентом

Генпрокуратура России запустит новый информационно-коммуникативный сервис «Эфир». Он начнет работу 1 октября.

«Эфир» — это микс интерактивной live-трансляции и стримингового канала, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru. Он предлагает эксклюзивный видеоконтент, а также актуальные новости и аналитику от органов прокуратуры. Кроме того, сервис представит ответы на вопросы зрителей в интерактивном чате и в форме ответов на телефонные звонки.

В ведомстве считают, что новинка поможет гражданам пересмотреть процесс коммуникации с Генпрокуратурой, и рассчитывают, что часть вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме.

«Что не менее важно, этот сервис станет прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе», — говорится в сообщении.