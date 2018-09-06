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Генпрокуратура выявила нарушения в научно-технической библиотеке России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Генеральная прокуратура России пресекла нарушения в деятельности государственной публичной научно-технической библиотеки (ГПНТБ) России. Об этом 6 сентября сообщили порталу iz.ru в пресс-службе ГП.

Прокурорская проверка выявила многочисленные несоблюдения законодательства. Так, установлено, что более 8 млн отечественных и иностранных документов ГПНТБ хранятся в помещениях, которые не отвечают санитарным требованиям и правилам пожарной безопасности.

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Кроме того, часть архивов хранится в помещениях Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) без необходимых правоустанавливающих документов.

В свою очередь руководитель и некоторые сотрудники библиотеки незаконно осуществляли преподавательскую деятельность в этом университете в рабочее время по основному месту работы. При этом у них отсутствует необходимое высшее профессиональное педагогическое образование.

По итогам проверки 12 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности. ГПНТБ также утвердила план по устранению нарушений, которые Генпрокуратура взяла на контроль.

Министерство науки и высшего образования включило контрольные мероприятия в ГПНТБ в сводный план проверок на 2019 год.

ГПНТБ была создана в 1958 году. На сегодняшний день это крупнейшая научно-техническая библиотека в стране. На ее базе работает ученый совет из 30 известных ученых и специалистов в области библиотечно-информационных наук.

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