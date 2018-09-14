Карельские пенсионеры могут бесплатно слетать на Кубань и в Крым

Отделение ПФР по Карелии на основании лимитов заключило осенний госконтракт с авиакомпанией «Сибирь». Бесплатно слетать к месту отдыха могут неработающие пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости или по инвалидности.

С 3 сентября этой возможностью уже воспользовались 15 человек. Еще 15 жителей Карелии получили и использовали авиаталоны в течение лета.

Число направлений для отдыха уменьшилось. Урал и в Сибирь оказались невостребованными, поэтому в осенний контракт включены Краснодарский край и Крым, пишет ИА «Карелinform».



