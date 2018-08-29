Жительница Урала отсудила у приставов 100 тыс. рублей за сорвавшийся отдых

Жительница Кургана добилась компенсации от судебных приставов за несостоявшийся отпуск. Женщину не выпустили за границу из-за долга по налогам, который она уже выплатила.

По материалам суда, женщина приобрела путевку в Дубаи для себя, супруга и внучки. Вылет должен был состояться в декабре 2017 года. Однако при прохождении пограничного контроля в аэропорту Кольцово жительницу Кургана задержали из-за долга по налогам в размере 32 тыс. рублей. При этом женщина ликвидировала долг еще в сентябре, указывает ИА «Ура.ру».

Из-за несостоявшегося отпуска пострадавшая обратилась в суд и потребовала, чтобы областное управление Федеральной службы судебных приставов выплатило ей 250 тыс. рублей в качестве компенсации за путевку и морального вреда. Суд признал ошибку приставов, однако снизил размер компенсации до 100 тыс. рублей.