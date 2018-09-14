«ВКонтакте» обновила мобильный видеоплеер

Российская социальная сеть «ВКонтакте» выпустила обновление для мобильного видеоплеера, в котором появились новые функции и возможности. Об этом 14 сентября рассказали порталу iz.ru в пресс-службе сайта.

Теперь пользователи устройств на базе iOS и Android смогут перемотать ролик на 10 секунд с помощью двойного касания, добавить субтитры и выбрать скорость воспроизведения.

Изменился также дизайн видеоплеера: новое меню выполнено в серых оттенках, а поворот экрана и переключение в полноэкранный режим теперь происходят более плавно.

Новый видеоплеер поддерживает технологию AirPlay — возможность транслировать ролик c телефона на телевизор через Apple TV.

В рамках эксперимента «ВКонтакте» также запустила сервис видеорекомендаций. Сейчас команда соцсети тестирует различные алгоритмы — подборки с предлагаемыми видеозаписями будут совершенствоваться на постоянной основе.

По данным социальной сети, видеозаписи «ВКонтакте» каждый день собирают свыше 550 млн просмотров, 80% из них происходит с мобильных устройств.

Ранее, 31 августа, соцсеть расширила настройки приватности. Теперь в закрытом профиле отображается минимум информации: имя и фамилия, фотография и список общих друзей. Остальную информацию пользователь может открыть по желанию.