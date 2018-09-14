Прямой эфир

Песков оценил план по дедолларизации России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Процесс дедолларизации является совершенно естественной реакцией на непредсказуемое поведение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире, так как доверие к доллару падает и возникает устойчивое желание замещать его другими валютами.

«Это пока начало пути, но фиксируется твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем востоке. Это процесс (дедолларизации. — Ред.), который имеет место быть. Четких каких-то планов у российской стороны пока нет», — сказал официальный представитель Кремля.

13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» о плане по отказу от доллара. По его словам, дедолларизация предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок, перевод юридических адресов крупных компаний в российскую юрисдикцию, а также размещение на российской площадке еврооблигаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рубль показал рост к доллару на открытии торгов
Moody's оценил будущее доллара в мировых валютных резервах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017