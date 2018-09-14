Песков оценил план по дедолларизации России

Процесс дедолларизации является совершенно естественной реакцией на непредсказуемое поведение со стороны США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, эта тема активно обсуждается не только в Москве, но и во всем мире, так как доверие к доллару падает и возникает устойчивое желание замещать его другими валютами.

«Это пока начало пути, но фиксируется твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем востоке. Это процесс (дедолларизации. — Ред.), который имеет место быть. Четких каких-то планов у российской стороны пока нет», — сказал официальный представитель Кремля.

13 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке глава ВТБ Андрей Костин рассказал «Известиям» о плане по отказу от доллара. По его словам, дедолларизация предполагает ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок, перевод юридических адресов крупных компаний в российскую юрисдикцию, а также размещение на российской площадке еврооблигаций.