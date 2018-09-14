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Парад с участием 17 истребителей и вертолетов пройдет в Брянске

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Военный парад состоится в Брянске в понедельник, 17 сентября, в честь 75-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Над городом пролетит целая авиационная группа.

Как сообщили интернет-газете «Брянские новости» в Западном военном округе, пролет авиации откроют пары вертолетов Ми-8, Ка-52 и Ми-24. На высоте 200 м они проследуют со скоростью 200 км/ч. А уже на высоте в 350 м со скоростью 550 км/ч пройдут истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и Миг-31. В заключении этой части парада зрители увидят пролет тройки тяжелых самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

Отмечается, что репетиционные полеты запланированы на сегодня, 14 сентября. В случае неблагоприятной погоды их перенесут на завтра. А уже в воскресенье состоится генеральная репетиция.

Агентство сообщает, что военный парад состоится в Брянске впервые. По центральной площади проедут более 50 единиц военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и установки «Мста-СМ2». В параде также примут участие более 1 тыс. военнослужащих силовиков и юнармейцев.

До завтрашнего дня, 15 сентября, в Брянске проходит Декада героев. Акция посвящена 75-летию освобождения области от немецко-фашистских войск. Мероприятия проводятся в центральной городской библиотеке, в общественном транспорте и на различных площадках.

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