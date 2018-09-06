Декада героев стартовала в Брянске

В Брянске дали старт Декаде героев. Акция посвящена 75-летию освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия будут проходить до 15 сентября в центральной городской библиотеке, в общественном транспорте и на различных площадках.

Как поясняет NASHBRYANSK.RU, на протяжении девяти дней будут звучать рассказы о героях-партизанах Орджоникидзеградского (Бежицкого) партизанского отряда имени Виноградова, о его предводителе и ближайших соратниках.

Одно из главных мероприятий акции — митинг «Память человеческая, записанная в веках». Он пройдет во всех районах города 12 сентября в 13:00. Основной площадкой станет памятник в урочище «Лесные сараи».

29 июня в Брянской области отметили День партизан. На площади Партизан в столице региона прошел митинг «Пусть живет партизанское братство».