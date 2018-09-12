День рождения партизанки Зои Космодемьянской отметят в Тамбове

В Тамбовской области завтра, 13 сентября, пройдут памятные мероприятия в честь 95-летия со дня рождения партизанки Зои Космодемьянской. Они состоятся в столице региона и на малой родине Героя Советского Союза — селе Осино-Гай Гавриловского района.

В Тамбове ветераны, студенты и школьники соберутся в сквере у памятника Космодемьянской. К нему возложат цветы, в небо выпустят воздушные шары. В Осино-Гае запланирован торжественный митинг и концерт.

Кроме того, как сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру», представители Российского военно-исторического общества покажут эскизы обновленного музея Военно-исторической славы Героев Советского Союза Александра и Зои Космодемьянских. Презентация пройдет в музейно-выставочном центре в Тамбове.

Музей, который построен в Осино-Гае, сейчас находится на реконструкции. До конца года там должно завершиться обновление экспозиций с применением мультимедийных технологий.

В конце 2017 года Министерство культуры выделило 60 млн рублей на создание художественной картины о Герое Советского Союза партизанке Зое Космодемьянской. Конкурс на субсидию выиграла Киностудия имени Горького. Будущий фильм будет называться «Страсти по Зое».