Выполнение программы ремонта домов в Тамбове раскритиковали в ОНФ

Процесс капитального ремонта, формирования комфортной городской среды и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья проинспектировала в Тамбове член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. После осмотра города она пригласила за круглый стол представителей региональной и городской властей, профильных ведомств и надзорных органов.

По словам Калининой, которые приводит портал Lifetambov.ru, она увидела, что работы по капитальному ремонту ведутся в домах, которые уже разрушаются. Представитель ОНФ считает, что таких домов в программе капремонта быть не должно.

Она попросила региональные власти вывести из программы капремонта многоквартирные дома, которые невозможно восстановить, и не расходовать на них бюджет.

«Почему они сих пор стоят в программе? Если те дома, что я сама здесь видела, не кажутся местным ответственным ведомствам аварийными, это еще ни о чем не говорит», — сказала Калинина.

Общественница обратила внимание на то, что после окончания программы казна может оказаться нулевой, а люди, не получившие какой-то вид работ, «будут сидеть у разбитого корыта» и не поймут, куда делись их деньги.

В свою очередь, областной Фонд капитального ремонта сообщил Калининой, что в региональной программе ремонта аварийных домов нет. На что активист ОНФ заявила, что будет настаивать на организации через Минстрой РФ обследования домов с экспертами.

По ее мнению, власти тратят деньги на ремонт тех зданий, восстанавливать которые не имеет смысла. Калинина считает, что в Фонде не хватит на их ремонт денег, поскольку затраты будут в несколько раз больше.

Также Калинина сообщила о том, что направит в прокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату запросы о финансовой устойчивости Фонда капитального ремонта Тамбовской области.

Ранее сообщалось, что Тамбовскую область признали самым экологически благополучным регионом по итогам лета 2018 года. Исследование проводили специалисты общественной организации «Зеленый патруль».