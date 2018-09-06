Лабораторию тамбовского онкодиспансера признали одной из лучших в мире

Лаборатория онкодиспансера Тамбовской области внесена в реестр лучших лабораторий мира. Высокий уровень качества ее исследований подтвердили международные эксперты. Учреждение получило международный сертификат по результатам программы внешней оценки.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», во всем мире такие сертификаты означают высокую оценку деятельности лабораторий и придают уверенность в правильности результатов исследований.

Качество работы лаборатории в течение года проверяли специалисты международной программы EQAS. Ее сотрудники провели несколько исследований. Позже эти показатели сравнили с результатами исследований других лабораторий, которые использовали то же оборудование и те же реагенты.

Отмечается, что эта лаборатория на данный момент является единственной в Тамбовской области, где могут быть выполнены разные виды узкоспецифических анализов. Все анализы делают бесплатно по программе госгарантий оказания медицинской помощи.