Ограничения ввели в лесах Тамбовской области из-за угрозы пожаров

На территории Тамбовской области введен пятый, наивысший, класс пожарной опасности. Глава региона Александр Никитин подписал постановление об ограничении на 20 дней пребывания людей и въезда транспортных средств в леса. Оно будет действовать с 12 сентября по 1 октября.

В ближайшие дни ожидается жаркая погода. Лесоводы призывают не разводить костры, не выжигать траву в районе лесов, а также не устраивать сельскохозяйственные палы, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В начале сентября в Якутии оценили вред от лесных пожаров, которые прошли на территории республики с начала пожароопасного периода. Сумма ущерба составила 205,7 млн рублей.