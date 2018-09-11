Прямой эфир

Ограничения ввели в лесах Тамбовской области из-за угрозы пожаров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Тамбовской области введен пятый, наивысший, класс пожарной опасности. Глава региона Александр Никитин подписал постановление об ограничении на 20 дней пребывания людей и въезда транспортных средств в леса. Оно будет действовать с 12 сентября по 1 октября.

В ближайшие дни ожидается жаркая погода. Лесоводы призывают не разводить костры, не выжигать траву в районе лесов, а также не устраивать сельскохозяйственные палы, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В начале сентября в Якутии оценили вред от лесных пожаров, которые прошли на территории республики с начала пожароопасного периода. Сумма ущерба составила 205,7 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр космического мониторинга появится в Красноярском крае
Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Самарской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017