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Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Андрей Воробьев в пятницу, 14 сентября, вступил в должность губернатора Московской области на новый срок. Церемония проходит в Доме правительства Подмосковья в Красногорске.

Губернатора поздравил с переизбранием полномочный представитель президента России Владимира Путина в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он передал Воробьеву поздравление от главы государства.

Глава области выразил благодарность избирателям. «Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на эти выборы», — цитирует Воробьева телеканал «360».

Он призвал членов своей команды задуматься о том, что необходимо сделать за пять лет, чтобы удержать высокий темп развития региона, передает НСН.

Воробьев победил на выборах 9 сентября. За него проголосовали 62,52% избирателей — 1,338 млн человек.

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