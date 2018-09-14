Радужную форель в Крыму будут выращивать в морской воде

Специалисты Крымского федерального университета разрабатывают технологию выращивания на полуострове радужной форели. Как ожидается, научно-производственный комплекс морской аквакультуры откроют на базе Прибрежненского аграрного колледжа на берегу озера Сасык-Сиваш.

Как рассказал доцент кафедры экологии и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Подопригора, выращивание радужной форели в пресной воде является для Крыма убыточным бизнесом. Исследования показали, что этот вид пресноводной рыбы растет более интенсивно в морской воде с содержанием соли до 30%. Сейчас специалисты отрабатывают технологию, которая позволит выращивать эту рыбу в промышленных масштабах, сообщает ИА «Крыминформ».

В комплекс должны войти расположенные каскадом бассейны. Их особенностью станет технология контроля сброса загрязняющих веществ. Его будет осуществлять автоматическая система с элементами искусственной нейросети. Ученые считают, что в условиях проточной морской воды форель сможет набирать вес в полтора-два раза быстрее, чем в пресной.

Специалисты отмечают, что непосредственно в Черном и Азовском морях выращивать радужную форель нельзя, поскольку из-за этого может измениться экология акваторий.

Ранее сообщалось о том, что крымские предприниматели серьезно увеличили объемы производства аквакультуры, наибольший прирост отмечается на устричных хозяйствах и осетровых фермах.