Прямой эфир

Вам и не снилось: как устроена работа рыбных рынков в Китае

Восточные провинции страны известны большим количеством морепродуктов
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Циндао — огромный мегаполис на востоке Китая. Город стоит на берегу Желтого моря, поэтому, как и весь этот регион, славится не только впечатляющими небоскребами, но и изобилием морепродуктов. Ежедневно в порт приходят сотни лодок, полных свежей рыбы, кальмаров, креветок, осьминогов и гребешков, за которыми спешат не только местные жители, но и туристы. Как устроены местные рынки — в галерее портала iz.ru
На весь экран
продавец демонстрирует краба
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Начнем с того, что за морепродуктами здесь совсем не обязательно отправляться на большие рынки — этот рыбак, например, демонстрирует покупателям свежего краба, которого можно купить прямо у судна
На весь экран
Продажа морепродуктов на рынке в китайском Циндао
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Очищенные гребешки, креветки и мидии — так выглядит стандартный набор на прилавках рынка в Циндао
На весь экран
Продавец на рыбном рынке
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Chun
На больших рынках работа нередко автоматизирована. Как, например, на этом рынке в другом восточном городе Китая, Ляньюньгане — за спиной торговца видны электронные табло с ценами
На весь экран
покупатели на рыбном рынке Циндао
Фото: Global Look Press/ZUMA/Huang Jiexian
На уличные рынки, которые находятся недалеко от порта, покупатели приходят уже с утра, чтобы приобрести свежий улов
На весь экран
женщина продает рыбу на причале
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Продавщица рыбы на одном из причалов в Циндао
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yu Fangping
Эти осьминоги, которых предлагают местные торговцы, не только свежие — они еще живые
На весь экран
женщина держит в руках огромную рыбу
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Длина этой рыбы — около 1 м. Ее можно купить за 150 юаней — это примерно 1,5 тыс. рублей
На весь экран
Тушки редкого голубого тунца отправляются на рыбообрабатывающую фабрику в Китае
Фото: TASS/ZUMA/Yu Fangping
Здесь же, на востоке Китая, работают и большие предприятия. Замороженного тунца на местных рынках покупают в основном оптовики для расположенных поблизости консервных заводов
На весь экран
Женщины перебирают креветки
Фото: TASS/ZUMA
А эти женщины — вовсе не дворники или уборщицы. Они перебирают креветок для одного из рыбоперерабатывающих заводов, который работает в провинции Шаньдун
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017