Вам и не снилось: как устроена работа рыбных рынков в Китае

Циндао — огромный мегаполис на востоке Китая. Город стоит на берегу Желтого моря, поэтому, как и весь этот регион, славится не только впечатляющими небоскребами, но и изобилием морепродуктов. Ежедневно в порт приходят сотни лодок, полных свежей рыбы, кальмаров, креветок, осьминогов и гребешков, за которыми спешат не только местные жители, но и туристы. Как устроены местные рынки — в галерее портала iz.ru