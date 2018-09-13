Вам и не снилось: как устроена работа рыбных рынков в Китае

Циндао — огромный мегаполис на востоке Китая. Город стоит на берегу Желтого моря, поэтому, как и весь этот регион, славится не только впечатляющими небоскребами, но и изобилием морепродуктов. Ежедневно в порт приходят сотни лодок, полных свежей рыбы, кальмаров, креветок, осьминогов и гребешков, за которыми спешат не только местные жители, но и туристы. Как устроены местные рынки — в галерее портала iz.ru
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Начнем с того, что за морепродуктами здесь совсем не обязательно отправляться на большие рынки — этот рыбак, например, демонстрирует покупателям свежего краба, которого можно купить прямо у судна
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Очищенные гребешки, креветки и мидии — так выглядит стандартный набор на прилавках рынка в Циндао
На весь экран
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Chun
На больших рынках работа нередко автоматизирована. Как, например, на этом рынке в другом восточном городе Китая, Ляньюньгане — за спиной торговца видны электронные табло с ценами
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Huang Jiexian
На уличные рынки, которые находятся недалеко от порта, покупатели приходят уже с утра, чтобы приобрести свежий улов
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Продавщица рыбы на одном из причалов в Циндао
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Yu Fangping
Эти осьминоги, которых предлагают местные торговцы, не только свежие — они еще живые
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMA/Wang Haibin
Длина этой рыбы — около 1 м. Ее можно купить за 150 юаней — это примерно 1,5 тыс. рублей
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA/Yu Fangping
Здесь же, на востоке Китая, работают и большие предприятия. Замороженного тунца на местных рынках покупают в основном оптовики для расположенных поблизости консервных заводов
На весь экран
Фото: TASS/ZUMA
А эти женщины — вовсе не дворники или уборщицы. Они перебирают креветок для одного из рыбоперерабатывающих заводов, который работает в провинции Шаньдун
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.