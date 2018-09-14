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В России построят три самых мощных в мире ледокола

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Россия построит три атомных ледокола «Лидер». По словам вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс, вопрос с финансированием уже решен.

«Звезда» для «Лидера»
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Он добавил, что сооружением ледоколов займется судоверфь «Звезда», в том числе в кооперации с петербургским Балтийским заводом. Основными задачами судов станет обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику, отмечает «РИА Новости».

Ранее в мае гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что России до 2023 года необходимо построить до 10 ледоколов для обеспечения надежной и своевременной навигации по Северному морскому пути. При этом в сентябре прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что три атомных ледокола нового поколения планируется построить к 2024–2025 годам. 

Атомоходы проекта 10510 «Лидер» задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы, их мощность составит 120 МВ, а полное водоизмещение — более 71 тыс. т.

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