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России потребуется 0,5 трлн рублей на строительство ледокольного флота

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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России до 2023 года необходимо построить до 10 ледоколов для обеспечения надежной и своевременной навигации по Северному морскому пути. На реализацию программы потребуется 0,5 трлн рублей, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что стране потребуется пять универсальных атомных ледоколов, три из которых строятся сейчас, четыре ледокола на СПГ, а также от одного до трех ледоколов нового поколения, сообщает ТАСС.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220, который реализует «Росатом», станут самыми большими и мощными в мире. Они должны обеспечить лидерство России в Арктике. 

Проект предусматривает строительство трех кораблей: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Все ледоколы будут полностью готовы к 2025 году.

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