Дома отдыха для таксистов появятся у столичных аэропортов

Сервис заказа такси «Ситимобил» до конца года откроет специальные дома для отдыха водителей рядом с аэропортами «Домодедово» и «Шереметьево», сообщили в компании.

«В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что при среднем времени ожидания заказа около часа у аэропортов скапливается множество такси, а водители ожидают клиентов у обочины.

«У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», – добавили в «Ситимобил».

Новый проект всем без исключения водителям такси в любое время суток отдохнуть, принять душ, посмотреть телевизор и подкрепиться. Таксистам будет предложен бесплатный паркинг и скидки в столовых.

В ближайших планах компании – открыть ряд «Домов такси» в центре столицы.

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