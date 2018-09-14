Более 20 человек отравились курительной смесью в Чехии

Сотрудники чешской полиции задержали группу людей по подозрению в распространении в Остраве и окрестностях опасного для жизни наркотика на основе синтетических каннабиноидов.

Как сообщает портал Novinky.cz со ссылкой на представителя полиции Габриэлу Покорну, обвинения предъявлены пяти задержанным в возрасте от 17 до 41 года. За распространение синтетического наркотика им грозит до пяти лет тюрьмы.

Покорна уточнила, что вещество становится практически смертельном для человека при соединении с алкоголем. В результате употребления наркотики уже скончался один человек, еще как минимум 21 пострадали.

В июле четверо подростков 10–15 лет отравились курительной смесью в Новосибирске.