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114-летний южноафриканец решил бросить курить

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Фото: YouTube/CGTN Africa
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Претендент на звание самого старого человека планеты, 114-летний житель ЮАР Фрэди Блом заявил, что решил бросить курить. 

Бывший фермер на протяжении многих десятилетий курил местные самокрутки — табак, закрученный в газету. Но после недавнего празднования своего 114-го дня рождения он решил завязать с пагубной привычкой. 

«Жажда курить мучительна. Я обвиняю в этом дьявола, он так силен», — цитирует южноафриканца DailyMail.

Несмотря на свой многолетний стаж курильщика, мужчина верит, что он еще проживет несколько лет. По словам Блома, он чувствует себя здоровым, только «ноги сдают».

Блом может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый старый человек планеты. Это звание принадлежало японке Наби Тадзима, которая умерла 22 апреля 2018 года на 118-м году жизни. На данный момент старейшим человеком в мире признан японец Масадзо Нонака.

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