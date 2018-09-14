Разведка США обеспокоена безопасностью перебежчиков из России

Американская разведка выразила обеспокоенность опасностями, с которыми предположительно могут столкнуться перебежчики из России, на данный момент проживающие в США.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, подобные опасения появились в связи с происшествием в британском Солсбери, где был отравлен британский агент и бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший сотрудник контрразведки ФБР Фрэнк Монтойя заявил, что нельзя сбрасывать со счетов возможность подобных инцидентов в США, особенно с учетом якобы вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.

Также издание отмечает, что некоторые американские чиновники утверждают, что информаторов, которые делятся данными с разведками западных стран, российское правительство запугивает, используя угрозы.

На данный момент Центральное разведывательное управление (ЦРУ) отвечает за защиту более 100 агентов, которым уже предоставлено американское гражданство. Также решается вопрос о выборе нового места жительства. Монтойя отмечает, что многие агенты выбирают Флориду.

Бывшего британского агента, экс-сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента, но британская сторона отказывается от сотрудничества.