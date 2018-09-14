Семье осужденного в США Виктора Бута придется ждать визы 30 дней

На этой неделе семья осужденного в США россиянина Виктора Бута прошла собеседование для получения визы в американском посольстве в Москве. Решение о выдаче разрешения на въезд будет вынесено через 30 дней. Об этом «Известиям» сообщила супруга Виктора Бута Алла.

«Сразу назвать дату они не могут, так как мы едем к заключенному. Кроме того, нас предупредили, что от нас могут потребовать и дополнительную информацию по поводу поездки», — уточнила жена российского гражданина.

Она также пояснила, что согласно общепринятым правилам видеться с Виктором ей разрешат только два раза в неделю по выходным.

Предприниматель Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в штате Иллинойс, не видел жену и дочь с апреля 2012 года, когда его приговорили к 25 годам лишения свободы. Его обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».

Он был экстрадирован в США из Таиланда, где был задержан в 2008 году в ходе операции американских спецслужб.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Семья Бута ждет получения американской визы