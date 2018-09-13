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Глава Amazon основал благотворительный фонд на $2 млрд

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Фото: REUTERS/Rex Curry
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Самый богатый человек мира, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании фонда Bezos Day One Fund. Он будет заниматься финансированием НКО, помогающих бездомным, и учреждением подготовительных дошкольных учреждений для детей из семей с низким доходом. Об этом бизнесмен написал в своем Twitter.

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Деньги фонда смогут получить организации, предоставляющие кровлю и пропитание бедным семьям. Образовательные учреждения Безос планирует строить в районах, где они необходимы и дети лишены возможности «учиться, изобретать и улучшать».

«Мы будем исходить из тех же принципов, которые привели Amazon к успеху. Самым важным из них будет неподдельная, сильная одержимость клиентом. Клиентом будет ребенок», — отметил Безос.

В июле 2018 года Джефф Безос стал самым богатым человеком в современной истории. Его состояние превысило $150 млрд. Предыдущий рекорд принадлежал основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу, чье состояние на пике «бума доткомов» в 1999 году составляло $100 млрд. На сегодняшний день с учетом инфляции оно бы равнялось $149 млрд.

В начале сентября капитализация Amazon превысила отметку в $1 трлн. Amazon стала второй американской компанией, чья капитализация достигла такого уровня. 2 августа отметку в $1 трлн преодолела Apple.

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