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Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Капитализация американской компании Amazon превысила $1 трлн. Об этом свидетельствуют данные торгов 4 сентября.

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По состоянию на 19:03 мск акции онлайн-ритейлера дорожали на 1,2% — до $2036,95, при этом ранее в ходе торгов показатель поднимался до уровня $2050,5 за акцию.

Исходя из этих котировок, рыночная стоимость всей компании поднялась выше $1 трлн, сообщает «РИА Новости».

Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация достигла такого уровня. 2 августа отметку в $1 трлн преодолела Apple.

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