Amazon снимет сериал про футболиста Диего Марадону

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона станет героем сериала, работу над которым начнет компания Amazon. Исполнители главных ролей уже подобраны, роли спортсмена в разные годы его жизни исполнят Насарено Касеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Football Italia. Новый многосерийный фильм можно будет посмотреть на стриминг-сервисе Amazon в ближайшее время.

Диего Марадона уже стал героем картин, которые снимали Эмир Кустурица и Марко Ризи.

15 мая текущего года аргентинский футболист возглавил правление брестского «Динамо». 6 сентября Марадона был представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».