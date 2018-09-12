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Amazon снимет сериал про футболиста Диего Марадону

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона станет героем сериала, работу над которым начнет компания Amazon. Исполнители главных ролей уже подобраны, роли спортсмена в разные годы его жизни исполнят Насарено Касеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на портал Football Italia. Новый многосерийный фильм можно будет посмотреть на стриминг-сервисе Amazon в ближайшее время.

Диего Марадона уже стал героем картин, которые снимали Эмир Кустурица и Марко Ризи.

15 мая текущего года аргентинский футболист возглавил правление брестского «Динамо». 6 сентября Марадона был представлен в качестве технического директора мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».

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