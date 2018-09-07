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В брестском «Динамо» прокомментировали информацию об уходе Марадоны

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Фото: Global Look Press/Paolo Manzo/ZUMAPRESS
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Руководство брестского «Динамо» не располагает информацией о договоренности Диего Марадоны с мексиканским клубом. Об этом в пятницу, 7 августа, заявила пресс-секретарь белорусского клуба Ольга Хижинкова.

Она заявила, что руководство клуба пытается связаться с менеджерами аргентинца, однако пока это не удалось из-за большой разницы в часовых поясах.

«Мы не располагаем всей информацией о происходящем в Мексике, и пока она у нас не появится, никаких комментариев клуб дать не может», — приводит газета «Спорт-Экспресс» слова Хижинковой.

7 сентября мексиканский «Дорадос де Синалоа» объявил, что Диего Марадона станет новым техническим директором клуба.

15 мая текущего года легендарный аргентинский футболист возглавил правление брестского «Динамо». Он должен был заниматься вопросами стратегического развития клуба и взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.

В конце августа в СМИ появилась информация, что Марадона может покинуть брестский клуб. Так, он давно не появлялся в Белоруссии, а последнее упоминание о брестской команде в его Instagram датировано 7 августом.

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