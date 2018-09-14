Уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет, зафиксировал Минтруд. В конце августа он составил 0,89%. Во время определения количества безработных в расчет брали лишь обратившихся в службу занятости граждан. Такие данные указаны в докладе Минэкономразвития «Картина экономики. Август 2018 года».

Уровень реальной безработицы выше, однако все равно считается минимальным. По мнению экспертов, разница между уровнем зарегистрированной и реальной безработицы обусловлена небольшим размером пособия.

В Минтруде улучшение ситуации в этой сфере связывают в том числе с реализацией мероприятий по поддержке эффективной занятости, в рамках которых безработным предоставляют услуги по профориентации и обучению.

Эксперты объясняют низкий уровень безработицы вызванным экономической нестабильностью страхом граждан перед увольнением, а также демографическим кризисом.

В августе президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам предложил увеличить с 1 января 2019 года максимальный размер пособия по безработице, выдаваемого россиянам предпенсионного возраста, более чем в два раза.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Безработица вновь достигла исторического минимума