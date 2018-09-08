Срок выплаты пособий по безработице сократится до шести месяцев

В России сократится срок выплат пособий по безработице, при этом сумма выплат увеличится. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, комментируя поправки в пенсионное законодательство, внесенные президентом России.

Предполагается, что выплаты можно будет получать в течение шести месяцев после увольнения по любым основаниям, кроме случаев нарушения трудовой дисциплины или других виновных действий, предусмотренных законом. Пособия назначаются при условии, если сотрудник работал до этого не менее полугода (26 недель). Размер выплат при этом составит от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, уточняет ТАСС.

Согласно действующему законодательству, получать выплаты можно 24 месяца в течение 36 месяцев. А размер пособий составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пенсионных выплат действующим пенсионерам и повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ уже прошел первое чтение.

6 сентября президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, а также установление льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.