Безработица в России достигла минимума за два года

Общая численность безработных россиян в мае составила 3,6 млн человек, такие данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Показатель 4,7% от экономически активного населения стал самым низким уровнем безработицы с 2017 года.

В свою очередь, к работающему населению, по последним данным Росстата, относятся 76,1 млн россиян, что составляет 52% населения страны.

Эксперты федеральной службы отмечают традиционный характер снижения безработицы в преддверие лета и в летние месяцы. Эта тенденция объясняется активной сельскохозяйственной деятельностью.

В мае в органах службы занятости населения зарегистрировались 730 тыс. человек, в то время как в апреле официально безработными себя признали 758 тыс. россиян.

В июне ВЦИОМ представил результаты опроса о проблемах, наиболее значимых для россиян в масштабах страны. Согласно исследованию, россияне реже высказывают озабоченность ситуацией с безработицей. По-настоящему граждан беспокоят темы здравоохранения, образования и состояния экономики в целом. И всего 12% опрошенных относят безработицу к важным для них проблемам.

Весной Росстат информировал о росте реальных доходов россиян.