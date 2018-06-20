Прямой эфир

Безработица в России достигла минимума за два года

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общая численность безработных россиян в мае составила 3,6 млн человек, такие данные представила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Показатель 4,7% от экономически активного населения стал самым низким уровнем безработицы с 2017 года.

В свою очередь, к работающему населению, по последним данным Росстата, относятся 76,1 млн россиян, что составляет 52% населения страны.

Эксперты федеральной службы отмечают традиционный характер снижения безработицы в преддверие лета и в летние месяцы. Эта тенденция объясняется активной сельскохозяйственной деятельностью.

В мае в органах службы занятости населения зарегистрировались 730 тыс. человек, в то время как в апреле официально безработными себя признали 758 тыс. россиян.

В июне ВЦИОМ представил результаты опроса о проблемах, наиболее значимых для россиян в масштабах страны. Согласно исследованию, россияне реже высказывают озабоченность ситуацией с безработицей. По-настоящему граждан беспокоят темы здравоохранения, образования и состояния экономики в целом. И всего 12% опрошенных относят безработицу к важным для них проблемам.

Весной Росстат информировал о росте реальных доходов россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Мау назвал взвешенным решение повысить пенсионный возраст
Евкуров рассказал о снижении безработицы в Ингушетии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017