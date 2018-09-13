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Эксперты спрогнозировали подорожание хлеба в России

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Российский зерновой союз заявил о неминуемом подорожании хлеба из-за того, что продажа хлеба в России нерентабельна, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В организации сообщили, что справедливая цена за нарезной должна составлять 35 рублей, а не 20 как сейчас.

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В частности, цены на хлеб могут вырасти из-за подорожания зерна. «Урожай в этом году значительно хуже, потому что были наводнения и засухи. В результате изменились сами посевные площади почти на 1/3», — рассказала экономист Елена Ведута.

Кроме того, в России дорожают горюче-смазочные материалы, а они входят в себестоимость производства сельскохозяйственной продукции, отметила эксперт.

При этом, по данным Зернового союза, российский хлеб на сегодня в пять раз дешевле американского и в семь раз европейского.

«Хлеб у нас чрезвычайно низкой стоимости. Мы имеем один из самых дешевых хлебов в мире в принципе», — рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

В то же время, по его словам, никаких субсидий на хлебопечение в России не предусмотрено.

Ранее в сентябре представители зерновых компаний и производители хлеба сообщили «Известиям», что цены на продукцию могут вырасти на 10% к октябрю из-за удорожания зерна при изменении курса валют.

В ответ на это глава управления ФАС Анна Мирочиненко заявила, что служба прорабатывает вопрос о выдаче предостережений должностным лицам, заявившим о возможном увеличении цен на хлеб.

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