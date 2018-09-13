Китайская компания приобрела права на мультсериал «Три кота»

«СТС Медиа» и компания Beijing Joy Culture Media заключили договор, в рамках которого китайская компания приобрела права на трансляцию анимационного сериала «Три кота» в эфире. Также китайский дистрибьютор получает право на распространение сериала в цифровых средах и производство на территории Китая лицензионных товаров.

«Мы гордимся тем, что наш анимационный сериал «Три кота» завоевывает всё больше стран по всему миру», — сказал генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Он считает, что это не только коммерческий успех, но и репутационный, который позволит изменить отношение к российскому телеконтенту в мире, говорится в пресс-релизе, поступившем в iz.ru.

«Уверен, что это только начало нашего сотрудничества, которое станет очень плодотворным», — добавил Муругов.

11 сентября стало известно, что американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг».

«Три кота» — мультсериал для детей, выходит с 2015 года. Лауреат наград кинофестиваля «Будем жить» и Открытого фестиваля анимации в Суздале, а также кинопремии «Икар». Главные герои — котята Коржик, Компот и Карамелька, которые попадают в разные ситуации и учатся находить из них выход.