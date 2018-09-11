Netflix купила права на показ двух российских мультфильмов

Американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Об этом сообщает сайт студии.

Таким образом, оба русских мультсериала увидят зрители из 190 стран мира. Отмечается, что сделку осуществила компания Signal Media.

Мультфильм «Ми-ми-мишки» повествует о приключениях бурого медвежонка по имени Кеша, белого медвежонка Тучки и Лисички. Каждый из героев наделен своим особенным характером. Мультфильм «Лео и Тиг» также является приключенческим и рассказывает о том, как леопард Лео и его лучший друг тигренок Тиг исследуют природу Приморского края, сообщает телеканал «360».

10 сентября стало известно, сервис Netflix приобрел права на показ сериала «Хождение по мукам», где сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.