Прямой эфир

Netflix купила права на показ двух российских мультфильмов

0
Фото: Global Look Press/Alexander Heinl
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Netflix приобрела права на показ двух российских мультипликационных сериалов студии «Паровоз» — «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг». Об этом сообщает сайт студии.

Таким образом, оба русских мультсериала увидят зрители из 190 стран мира. Отмечается, что сделку осуществила компания Signal Media.

Мультфильм «Ми-ми-мишки» повествует о приключениях бурого медвежонка по имени Кеша, белого медвежонка Тучки и Лисички. Каждый из героев наделен своим особенным характером. Мультфильм «Лео и Тиг» также является приключенческим и рассказывает о том, как леопард Лео и его лучший друг тигренок Тиг исследуют природу Приморского края, сообщает телеканал «360».

10 сентября стало известно, сервис Netflix приобрел права на показ сериала «Хождение по мукам», где сыграли Юлия Снигирь и Анна Чиповская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский фильм ужасов «Невеста» попал в сервис Netflix
Ума Турман снимется в мистическом сериале для Netflix

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017