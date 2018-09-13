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Подозреваемые Лондоном Петров и Боширов дали интервью и попросили защиты

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13 сентября на сайте телеканала RT появилось интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ (Главного разведывательного управления) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В нем они призвали настоящих виновных по делу сознаться и извиниться. Петров рассказал, что теперь не может спокойно выйти на улицу. Мужчины пояснили, что чувствуют себя загнанными в угол, и добавили, что после публикации снимков их жизнь перевернулась. По словам Петрова, они не знали, в какое ведомство обратиться, и пришли в СМИ просить помощи и защиты.

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