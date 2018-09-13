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Пиво послужило стимулом к освоению сельского хозяйства у древних людей

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Древние люди начали выращивать зерновые культуры ради производства пива, а не для того чтобы печь хлеб, как считалось ранее. Об этом свидетельствуют находки, сделанные археологами на территории Израиля.

В пещере найдены следы пивоварни, которая оказалась на несколько тысяч лет старше культивируемых зерновых культур, сообщает Пятый канал. В каменных ступках обнаружились остатки пива возрастом не менее 13 тыс. лет. Это самый старый изготовленный алкогольный напиток в мире.

В той же пещере найдено древнее захоронение, поэтому ученые предположили, что пиво варили для траурных ритуалов.

Старинное пиво не было похоже на современное — оно больше напоминало кашицу. На стенках сосудов, в которых его готовили, найдены следы растений, способствующих брожению, и крахмала.

В августе профессор Оксфордского университета и член Британской академии Робин Данбар заявил, что умеренное употребление алкоголя может быть двигателем успеха и положительно сказываться на здоровье человека. Помимо того что алкоголь способствует расслаблению, он пробуждает механизм мозга, который тесно связан с построением и поддержанием дружеских отношений.

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