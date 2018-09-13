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Саратовский суд арестовал начальника таможни за взятку в 1,5 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Октябрьский районный суд Саратова на два месяца арестовал начальника службы таможенного контроля области Дмитрия Евсеева. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере (1,5 млн рублей) от поставщика подшипников, сообщил портал ИА «Взгляд-инфо».

По мнению судьи, подозреваемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Срок ареста Евсеева — до 10 ноября включительно.

По версии следствия, начальник службы таможенного контроля получил 1,5 млн рублей частями в период с января 2017 года по сентябрь текущего года. Поставщик подшипников платил Евсееву 10 тыс. рублей за каждый оформленный контейнер. Взамен таможенник не применял к поставляемому товару меры по корректировке таможенной стоимости.

Евсеева задержали 10 сентября, передает телеканал «360».

Пресс-служба Приволжского таможенного управления сообщила в январе 2028 года, что из Китая через таможню в Саратовской области пытались провезти более 2 тыс. контрафактных запчастей для автомобиля «ВАЗ» с маркировкой Prizma.

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