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Суд продлил арест бывшего главы ГСУ СК по Москве Дрыманова

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы в пятницу, 7 сентября, продлил на три месяца арест экс-главы столичного главка Следственного комитета России (СК РФ) Александра Дрыманова по делу о взятках. Об этом сообщает корреспондент портала iz.ru.

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«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест в отношении Дрыманова до 16 декабря», — огласил решение судья Сергей Рябцев.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Бывшего начальника столичного главка СК РФ задержали 17 июля. В конце июля его адвокат рассказал, что Дрыманову предъявили обвинения по двум эпизодам дела о взятках. Решением суда он был арестован на два месяца. Сам Дрыманов не признал своей вины.

По версии следствия, вместе с экс-главой ГСУ СК по Москве в преступную группировку входили бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров, экс-руководитель УСБ СКР Михаил Максименко и бывший глава следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко. Они получили взятку за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. По информации СМИ, общая сумма взятки составила около $1 млн.

Осужденному Максименко также было предъявлено еще одно обвинение в рамках данного уголовного дела — 20 апреля он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 165 млн рублей. 16 августа Никандров был приговорен к 5 годам и 6 месяцам колонии. Крамаренко был задержан сотрудниками ФСБ.

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