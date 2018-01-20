Контрафактные запчасти на «ВАЗ» пытались ввезти в Саратовскую область

Контрафактные запчасти на «ВАЗ» пытались провезти через таможню в Саратовской области из Китая, сообщила пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Через таможенный контроль пытались провезти более 2 тыс. автозапчастей для автомобиля «ВАЗ» с маркировкой Prizma. Сопровождающие груз люди не имели при себе документов, подтверждающих согласие правообладателя на ввоз товара на территорию Российской Федерации, сообщило ИА «Взгляд-инфо».

Нарушение было обнаружено, когда груз проходил осмотр и декларировался. Находившиеся запчасти с маркировкой нарушают права интеллектуальной собственности фирмы. Компания Prizma подала заявление о нарушении прав на товарный знак, маркировку, которая находилась на контрафактной продукции. По факту произошедшего проводится проверка.