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Валуев счел ненужным запрет на поедание в России домашних животных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший боксер и депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал принятый в палате представителей США закон, который запрещает употреблять в пищу домашних животных. По мнению парламентария, подобная инициатива не найдет поддержки в России.

Запрет в США коснется разведения, продажи, перевозки и убийства собак и кошек с целью поедания. Исключение авторы закона сделали для племен индейцев, которые смогут употреблять мясо этих животных в ходе религиозных церемоний. Максимальный штраф за нарушение принятого закона составит $5 тыс. (около 350 тыс. рублей).

По словам Валуева, в России едят некоторых животных, которые считаются домашними, поэтому он высказал сомнение, что такой закон примут. «Либо тогда надо определить класс животных и принимать уже закон. А что там они напринимали, не хочу комментировать, это же Америка, вы же понимаете», — заявил депутат в эфире НСН.

Домашними в России считаются животные, которые были одомашнены человеком. Одни животные являются источником пищи и материалов, другие выполняют служебную работу. Также можно выделить компаньонов человека в проведении досуга, к которым в том, числе относятся кошки, собаки, кролики и морские свинки.

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