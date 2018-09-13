Американцам запретили есть кошек и собак

В палате представителей США приняли закон, запрещающий употреблять в пищу домашних животных, а также разводить питомцев для этих целей. Максимальный штраф составит $5 тыс. (около 350 тыс. рублей), сообщает CBS News.

В документе также прописаны ограничения на внешнюю и внутреннюю торговлю домашними животными.

«Я горжусь тем, что боролся за полный запрет убийства и потребления собак и кошек в США», — цитируют журналисты одного из инициаторов закона Верна Бьюкенена.

Он отметил, что законов, запрещающих есть домашних животных, нет в 44 штатах. В новом документе исключение сделали лишь для племен индейцев, которые смогут употреблять в пищу мясо кошек и собак в ходе религиозных церемоний.

В мае министерство окружающей среды Камбоджи начало расследование в отношении местной жительницы Ань Линь Туч и ее мужа Фун Рати, которые записывали на камеру процесс приготовления и поедания исчезающих видов животных.