В Киргизии виновник гибели «Миссис мира» получил 10 лет тюрьмы

Иссык-Кульский районный суд Киргизии приговорил к десяти годам заключения мужчину, виновного в ДТП, в результате которого погибла обладательница титула «Миссис мира – 2018» Сании Шакирова.

«Обвиняемый Чингиз Кондурбаев признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и приговорен к 10 годам лишения свободы», — приводит приговор суда ТАСС.

Его также признали виновным в оставлении места дорожной аварии. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее, 3 июня, телеведущая Ассоль Молдокмарова сообщила в своих соцсетях о ДТП, в котором погибла победительница международных конкурсов красоты.

Авария произошла на трассе Балыкчи–Каракол. Автомобиль, в котором находилась Шакирова, принадлежал компании Namba Taxi. Водитель не справился с управлением, машина наехала на препятствие. 38-летний пассажир госпитализирован, а девушка погибла на месте.