Прямой эфир

В Киргизии виновник гибели «Миссис мира» получил 10 лет тюрьмы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иссык-Кульский районный суд Киргизии приговорил к десяти годам заключения мужчину, виновного в ДТП, в результате которого погибла обладательница титула «Миссис мира – 2018» Сании Шакирова.

«Обвиняемый Чингиз Кондурбаев признан виновным в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) и приговорен к 10 годам лишения свободы», — приводит приговор суда ТАСС.

Его также признали виновным в оставлении места дорожной аварии. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее, 3 июня, телеведущая Ассоль Молдокмарова сообщила в своих соцсетях о ДТП, в котором погибла победительница международных конкурсов красоты.

Авария произошла на трассе Балыкчи–Каракол. Автомобиль, в котором находилась Шакирова, принадлежал компании Namba Taxi. Водитель не справился с управлением, машина наехала на препятствие. 38-летний пассажир госпитализирован, а девушка погибла на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая «Мисс Вселенная» умерла от рака в 45 лет
Названы имена участниц конкурсов «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» от РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017