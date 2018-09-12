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Бывшая «Мисс Вселенная» умерла от рака в 45 лет

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Фото: Getty Images/Ethan Miller
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В США умерла победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1995 года Челси Смит. Причиной смерти стал рак печени, с которым женщина боролась с весны 2017 года. 

Смит также являлась обладательницей звания самой красивой девушки округа Галвестон и титулов «Мисс Техас» и «Мисс США». По словам родных Смит, она остается единственной мулаткой, выигравшей все три внутриамериканских конкурса (ее отец был темнокожим).

Как уточняет «Газета.ру», семья планирует устроить публичную панихиду в октябре. 

Конкурс «Мисс Вселенная» был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. Он является одним из самых престижных конкурсов красоты в мире.

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