Бывшая «Мисс Вселенная» умерла от рака в 45 лет

В США умерла победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» 1995 года Челси Смит. Причиной смерти стал рак печени, с которым женщина боролась с весны 2017 года.

Смит также являлась обладательницей звания самой красивой девушки округа Галвестон и титулов «Мисс Техас» и «Мисс США». По словам родных Смит, она остается единственной мулаткой, выигравшей все три внутриамериканских конкурса (ее отец был темнокожим).

Как уточняет «Газета.ру», семья планирует устроить публичную панихиду в октябре.

Конкурс «Мисс Вселенная» был впервые показан по американскому национальному телевидению в 1955 году. Он является одним из самых престижных конкурсов красоты в мире.