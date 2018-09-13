Активистки Femen заклеили рты в поддержку Павленского

Активистки движения Femen устроили акцию возле здания суда во Франции, где рассматривается дело о поджоге банка российским художником Петром Павленским.

Полуобнаженные девушки встали возле здания с заклеенными ртами, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Павленского и его супругу Оксану Шалыгину задержали 16 октября 2017 года за поджог входа в здание Банка Франции в Париже. Россиянина и его жену обвинили в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей.

9 июня 2018 года художнику бессрочно продлили арест. Тогда Шалыгина говорила, что ее супруг «бодр и весел», находится в «прекрасной физической форме».

Однако 8 сентября подруга Павленского Ксения Оксман заявила, что надзиратели французской тюрьмы издеваются над заключенными — «валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать».

В России Павленский также прославился скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджег входную дверь здания ФСБ России на Мясницкой улице.