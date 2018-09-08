Павленский описал издевательства во французской тюрьме

Российский художник Петр Павленский, обвиняемый в поджоге Банка Франции в Париже, рассказал об условиях содержания во французской тюрьме Флери Мерожис. Откровения акциониста опубликовала его подруга Ксения Оксман в своем Facebook.

В частности, активист описал процедуру помещения в карцер.

«Толпа из 5–10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать», — рассказал Павленский.

По его словам, далее заключенного тащат, «сдавливая шею и заламывая запястья», на забывая давить берцами босые ноги. Около корпуса карцера арестанта встречают пять надзирателей в экипировке как для митингов, отмечает художник.

Павленский и его супруга Оксана Шалыгина были задержаны 16 октября 2017 года за поджог входа в здание Банка Франции, располагающееся на площади Бастилии в Париже. Россиянину и его жене предъявили обвинения в умышленном поджоге с целью причинения ущерба собственности, поставившем под угрозу жизни людей. 9 июня 2018-го художнику бессрочно продлили арест. Тогда же Шалыгина сообщала, что ее муж «бодр и весел», а также находится в «прекрасной физической форме».

Павленский прославился в России своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, а в 2015 году поджег входную дверь главного здания ФСБ России на Мясницкой улице.