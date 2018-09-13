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Чиновника в Барнауле будут судить за взятки от управляющих компаний

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Уголовное дело в отношении экс-сотрудника отдела жилищного надзора по Барнаулу направлено в суд. Чиновник обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взяток.

По версии следствия, в прошлом году представитель Госинспекции Алтайского края принимал незаконные вознаграждения от управляющих компаний. За это он оформлял акты проверок об отсутствии нарушений. При этом у чиновника не было полномочий для проведения таких проверок. Ущерб оценивается в 95 тыс. рублей, пишет altapress.ru. Также бывший сотрудник отдела жилищного надзора брал взятки от представителей УК и ТСЖ на общую сумму 70 тыс. рублей.

В конце августа прокуратура в Приморском крае утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего мэра города Корсакова Александра Рудакова. Оно возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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