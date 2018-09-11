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Улюкаева выписали из тюремной больницы и вернули в колонию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева выписали из тюремной больницы в городе Торжок. Об этом во вторник, 11 сентября, рассказал председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт со ссылкой на медиков.

«Улюкаев выписан из больницы и вернулся в колонию», — цитирует Эльгардта «РИА Новости». По его словам, он лично не видел бывшего министра, но о перемещении заключенного из медицинского учреждения в колонию сообщили врачи.

Экс-министр уже дважды был госпитализирован за время отбывания наказания в тверской колонии. В последний раз он планово находился в больнице из-за плохого самочувствия. Эльгардт уточнил, что Улюкаев находился в тюремной больнице из-за проблем с давлением, сообщает телеканал «360».

Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей за получение взятки. Суд установил, что чиновник требовал $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу положительного заключения на покупку «Башнефти».

Сам бывший глава Минэкономразвития не признал вину и считает себя жертвой провокации.

В середине августа в пресс-службе Мосгорсуда проинформировали, что президиум суда не будет пересматривать приговор Улюкаеву, так как никаких оснований для этого нет.

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