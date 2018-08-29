Бывший вице-президент FIFA сядет на девять лет за взятки

Бывший вице-президент Международной федерации футбола (FIFA) Хуан Анхель Напоут сядет в тюрьму на девять лет за взятки. Такой приговор ему вынес суд Нью-Йорка, сообщил репортер Buzzfeed Кен Бенсингер в своем Twitter.

Кроме того, Напоут получил штраф в размере $1 млн и еще $3,3 млн у него конфискуют.

При этом месяцы, которые он уже провел в заключении, будут засчитаны. Также чиновнику пообещали «скидку» в размере 1/7 части наказания за хорошее поведение.

Напоут был арестован в конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции и позже экстрадирован в США. По данным обвинения, с 2010 года он получил взятки на общую сумму $10,5 млн.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около $150 млн.