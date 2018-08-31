Экс-мэра приморского Корсакова ждет суд за вымогание взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего мэра города Корсакова Александра Рудакова. Оно возбуждено по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие установило, что экс-глава муниципального образования в июне 2017 года требовал от бизнесмена 7 млн рублей за покровительство при заключении и исполнении муниципального контракта про ремонту фасада жилого дома.

Чиновника задержали после получения взятки. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

27 августа в Оренбурге произошел скандал — выяснилось, что городские школы закупили для учащихся дневники с изображением и напутствием главы города Евгения Арапова, арестованного за получение взятки.