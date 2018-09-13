Климов обвинил зарубежные структуры в попытке вмешаться в выборы в РФ

Ряд связанных с иностранными государствами структур пытались дискредитировать выборы в России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 13 сентября.

По его словам, действия этих структур «были направлены на дискредитацию итогов единого дня голосования 9 сентября».

«Вместе с тем комиссия констатировала, что эти и иные события не привели к срыву голосования и не повлияли заметным образом на волеизъявление российских граждан», — цитирует Климова агентство «РИА Новости».

Климов поблагодарил Центризбирком, Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру за своевременно принятые меры по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Глава комиссии подчеркнул, что и впредь сенаторы будут работать на обеспечение российского суверенитета.

Единый день голосования прошел в России 9 сентября. Всего в 80 регионах прошло более 4,5 тыс. референдумов и выборов, в том числе — глав 25 субъектов Федерации, четырех мэров и семерых депутатов Госдумы от одномандатных округов.