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Климов обвинил зарубежные структуры в попытке вмешаться в выборы в РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Ряд связанных с иностранными государствами структур пытались дискредитировать выборы в России. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов 13 сентября.

По его словам, действия этих структур «были направлены на дискредитацию итогов единого дня голосования 9 сентября».

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«Вместе с тем комиссия констатировала, что эти и иные события не привели к срыву голосования и не повлияли заметным образом на волеизъявление российских граждан», — цитирует Климова агентство «РИА Новости».

Климов поблагодарил Центризбирком, Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Генпрокуратуру за своевременно принятые меры по предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Глава комиссии подчеркнул, что и впредь сенаторы будут работать на обеспечение российского суверенитета.

Единый день голосования прошел в России 9 сентября. Всего в 80 регионах прошло более 4,5 тыс. референдумов и выборов, в том числе — глав 25 субъектов Федерации, четырех мэров и семерых депутатов Госдумы от одномандатных округов.

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